До смерті забив стільцем рідного брата: на Харківщині заарештовано чоловіка

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Трагедія сталась у червні 2022 року.

За даними слідства, у квартирі у місті Ізюм двоє місцевих мешканців – рідні брати – вживали алкоголь.

Проте градус родинної зустрічі різко підвищився та чоловіки почали сваритись один з одним.

Брати згадали всі образи, проте врегулювати конфлікт словами не вийшло. Підозрюваний схопив стілець та почав бити ним рідного брата, поки той не помер від завданих ударів.

Незважаючи на те, що місто Ізюм тривалий час перебувало під контролем російських військових, після деокупації населеного пункту прокурорам та слідчим поліції вдалось зібрати достатню доказову базу та викрити фігуранта.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости