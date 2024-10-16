Австралія має намір відправити в Україну партію танків Abrams

Десятки австралійських танків Abrams будуть відправлені в Україну в рамках нового пакета військової допомоги від Австралії на суму 245 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Abc news.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, який цього тижня бере участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, заявив: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності й мобільності та доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам – Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України».

Протягом останніх тижнів Австралія отримала перші з 75 нових танків M1A2, які з часом замінять армійський парк з 59 старих машин M1A1 Abrams, які ніколи не використовувалися в бою.

Передача Австралією своїх застарілих Abrams до «третьої країни» вимагає дозволу Сполучених Штатів відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR), незважаючи на те, що минулого року Вашингтон відправив до України 31 танк M1A1 власного виробництва.

Оскільки термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи, або ж їх можна було б просто швидко відправити в Україну і використати на запчастини чи в інших цілях.

Агентство Телевидения Новости