Кур’єр, лісоруб та колорист: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 17 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2416 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Кур’єр – 40 000 грн. 2. Клішист – 20 000 грн. 3. Лісоруб – 15 000 грн. 4. Верстатник клеєнаносного верстата – 14 900 грн. 5. Кочегар-випалювач – 14 000 грн. 6. Газівник – 13 500 грн. 7. Вулканізаторник – 12 000 грн. 8. Колорист (поліграфічне виробництво) – 11 900 грн. 9. Гравер – 10 300 грн. 10. Взуттєвик з індивідуального пошиття взуття – 10 000 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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