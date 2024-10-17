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Кур’єр, лісоруб та колорист: вакансії тижня в Харківській області

Кур’єр, лісоруб та колорист: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 17 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2416 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Кур’єр –  40 000 грн.            2.  Клішист – 20 000 грн.               3.  Лісоруб – 15 000 грн.             4.  Верстатник клеєнаносного верстата – 14 900 грн.                5.  Кочегар-випалювач – 14 000 грн.            6.  Газівник – 13 500 грн.                7.  Вулканізаторник – 12 000 грн.        8.  Колорист (поліграфічне виробництво)  – 11 900 грн.               9.  Гравер  – 10 300 грн.               10. Взуттєвик з індивідуального пошиття взуття  – 10 000 грн.                      З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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