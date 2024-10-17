Харкову бракує комунальників: які зарплати пропонують

Вихователькою в дитячому садку працювала в рідній Костянтинівці на Донеччині пані Наталія. Місяць, як приїхала до Харкова – шукає тут роботу із зарплатою від десяти тисяч гривень. Жінка готова перевчитись на нову спеціальність.

Наталія, відвідувачка ярмарку вакансій

Метрополітен я просто взяла, ще не розмовляла з представниками. А тут водійкою трамвая мене зацікавило все ж таки. Не знаю більше, що ще для себе можна підібрати.

Комунальним підприємствам, що забезпечують автобусні, трамвайні та тролейбусні перевезення у Харкові, вкрай потрібні робітники. Бракує диспетчерів, слюсарів, логістів, юристів – розповідає представник чотирьох комунальних підприємств наземного транспорту. Та найбільше не вистачає водіїв.

Костянтин Ільїн, представник Салтівського трамвайного депо

Завдяки допомозі, міжнародній гуманітарній допомозі ми оновили свій автобусний парк до більш ніж 10 різних моделей. Такого раніше не було.

Обмежень за віком немає – охочих комунальники готові навчати власним коштом. Заробітна плата залежить від класу водія, кількості відпрацьованих змін та габаритів транспорту.

Костянтин Ільїн, представник Салтівського трамвайного депо

Початкова заробітна плата 17 тис. грн на руки, трамвай-тролейбус. Старт у водіїв автобусів трохи вище, це від 20 тисяч. Якщо згодом підвищується кваліфікація, тобто клас перший, можна їздити водію на великогабаритному тролейбусі, це гармошка, 18-метровий тролейбус, і зчленованих трамваях, що відповідає збільшеній годинній ставці.

Бракує спеціалістів і в Харківському обласному центрі служби крові – тут потрібні лікарі, фельдшери, медичні сестри та брати. Зарплату обіцяють цілком конкурентну. Потреба у донорській крові та її компонентах зростає. Їх чекають у військовому шпиталі та харківських лікарнях.

Юлія, начальниця відділу кадрів Харківського обласного центру служби крові

Шукаємо медиків… Медики, будь ласка, всі до нас на роботу! Ми в першу чергу повинні вберегти життя наших захисників, а також цивільних громадян.

На Харківщині нині на одну вакансію – приблизно троє безробітних. Це дані Харківського обласного центру зайнятості. Тому, хто готовий вчитися та змінити фах – роботу знайдуть швидше.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Ми зараз активно займаємося відкриттям цілої низки курсів, підготовчих курсів, в тому числі за рахунок міжнародних проєктів. Жінок навчаємо на професію водія, на професію тракториста, машиніста, і таким чином ми намагаємося ліквідувати цей дефіцит на водіїв. Чому немає чоловіків, ми розуміємо, вони пішли захищати Україну.

Понад пів сотні підприємств пропонують роботу на цьогорічному ярмарку вакансій. Це втричі більше, ніж минулого року. Через безпекову ситуацію у Харкові захід відбувається у метрополітені. Тут не лише пропонують роботу – охочим допоможуть скласти резюме чи отримати ваучер на навчання.





Агентство Телевидения Новости