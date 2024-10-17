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У Харкові судитимуть молодика, який «замінував» медичний коледж

У Харкові судитимуть молодика, який «замінував» медичний коледж

Правоохоронці завершили розслідування справи 19 річного молодика, який влітку повідомив про «замінування» медколеджу у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, у червні 2024 року компанія друзів перебувала у квартирі у Харкові. Фігурант взяв телефон своєї дівчини та почав дивитись її контакти. Його зацікавив один з номерів та хлопець спитав у обраниці, кому належить цей номер. Дівчина сказала, що це номер викладачки медичного коледжу, в якому вона навчається.

Він подзвонив жінці зі свого телефону та сказав, що навчальний заклад «заміновано».  

На таке повідомлення одразу зреагувала слідчо-оперативна група – за вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин виявлено не було.  

Правоохоронці викрили 19-річного псевдомінера. Його судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Київською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного громадянина за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на території закладу освіти, яке загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідкам (ч. 2 ст. 259 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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