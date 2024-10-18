Дощі та заморозки: погода у Харкові та області 18 жовтня

У п’ятницю, 18 жовтня, у Харкові буде хмарно з ранку й до вечора, вдень прогнозують опади. Повітря прогріється максимум до +7 °C.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Погода у Харкові 18 жовтня

«У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим», – йдеться в повідомленні.

Температура підніметься з +5 °C вранці до +7 °C вдень, вночі температура знизиться до +5 °C. Вітер переважно північний, 4-6 м/с.

Погода у Харківській області 18 жовтня

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 18 жовтня у Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі від +2 до +7 °C, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 °C. Вдень від +4 до +9 °C.

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