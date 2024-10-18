Не дійшов до Говерли: рятувальники розшукали в горах туриста з Харкова

В Івано-Франківській області 48-річний харків’янин, який хотів підкорити Говерлу, вийшов у соло-похід з села Вороненко, два дні блукав горами та був врятований ДСНС-никами Закарпаття.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Як розповіли в ДСНС, під час походу чоловіка налякали звуки диких звірів і він збився зі шляху та був вимушений зателефонувати до Служби порятунку.

За GPS-координатами фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина знайшли туриста поблизу полонини Кознеска.

Напоївши гарячим чаєм і заспокоївши мандрівника, рятувальники супроводили туриста до с. Лазещина Рахівського району.

Агентство Телевидения Новости