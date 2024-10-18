Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:31
Просмотров: 31

Не дійшов до Говерли: рятувальники розшукали в горах туриста з Харкова

Не дійшов до Говерли: рятувальники розшукали в горах туриста з Харкова

В Івано-Франківській області 48-річний харків’янин, який хотів підкорити Говерлу, вийшов у соло-похід з села Вороненко, два дні блукав горами та був врятований ДСНС-никами Закарпаття.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Як розповіли в ДСНС, під час походу чоловіка налякали звуки диких звірів і він збився зі шляху та був вимушений зателефонувати до Служби порятунку.

За GPS-координатами фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина знайшли туриста поблизу полонини Кознеска.

Напоївши гарячим чаєм і заспокоївши мандрівника, рятувальники супроводили туриста до с. Лазещина Рахівського району.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 