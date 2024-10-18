Мінус 119 окупантів, склад БК та дві позиції запуску БпЛА: втрати окупантів на Харківському напрямку
Протягом минулої доби ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали двох авіаударів з використанням чотирьох КАБів. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 119 солдатів, з них безповоротні – 50, санітарні – 68, одного окупанта взято в полон.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
1 артилерійську систему,1 бойову броньовану машину,32 автомобілі,1 одиницю спецтехніки,51 БпЛА.
Знищено 70 укриттів для особового складу, дві стартові позиції запуску БпЛА, одне місце зберігання боєприпасів.