Мінус 119 окупантів, склад БК та дві позиції запуску БпЛА: втрати окупантів на Харківському напрямку

Протягом минулої доби ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали двох авіаударів з використанням чотирьох КАБів. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 119 солдатів, з них безповоротні – 50, санітарні – 68, одного окупанта взято в полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,1 бойову броньовану машину,32 автомобілі,1 одиницю спецтехніки,51 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу, дві стартові позиції запуску БпЛА, одне місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости