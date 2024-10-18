Оновлено графіки відключень світла для Харкова та області на 19-25 жовтня

У «Харківобленерго» склали нові графіки відключень електроенергії в Харкові та області на період із 19 по 25 жовтня.

«Наразі ситуація в об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ). У разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – зауважили на підприємстві.

В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

Агентство Телевидения Новости