«Начальника окупаційної поліції Харківщини» умовно засудили на 12 років ув’язнення

27 липня 2022 року, перебуваючи у Куп‘янську, «начальник окупаційної поліції Харківщини» та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої жительки. Озброєними зловмисники погрожували жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик Toyota Land Cruiser.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У разі непокори фігурант обіцяв забрати жінку для проведення допита. Автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів на території окупованої Харківщини, а також до м. Бєлгород.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 39-річного чоловіка за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Фігурант перебуває у міжнародному розшуку. Вирок винесено Червонозаводським районним судом Харкова.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Встановлено, що зловмисник переховується від правосуддя на території рф. Наразі він обіймає фейкову посаду «заместителя главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности».

Крім того, за зайняття посади в окупаційній адміністрації фігуранту інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). За вказаними фактами прокурорами Харківської обласної прокуратури направлено обвинувальний акт до Червонозаводського районного суду Харкова. Судовий розгляд триває.

Агентство Телевидения Новости