Жителі Харківщини виїжджають з-під обстрілів: що пропонують евакуйованим

Обіймається з донькою, яка зустрічає маму в транзитному центрі в Харкові, пані Тетяна з селища Куп’янськ-Вузловий на лівому березі річки Оскіл. Волонтери ще допомагають вивантажувати речі – та жінка найбільше турбується за сумку з трьома котами. Рижулю віддали сусіди, коли виїжджали, Мотька і Кнопка – кошеняти.

Тетяна, жителька Куп’янська-Вузлового

Кішки у мене вдома з тисячі звуків чують, який небезпечний, і вони тікають, правило двох стін. Забиваються між двох стін і сидять.

Жінка до останнього сподівалася залишитись в рідній хаті. Виїхати змусили російські обстріли. Ворог цілить по будинках та об’єктах життєзабезпечення селища.

Тетяна, жителька Куп’янська-Вузлового

Води немає, зима наближається. Дрони весь час літають. Оце як політав, так чекай на обстріл.

Пані Марія з Курилівки лишалася вдома попри вмовляння доньки виїхати та постійні російські бомбардування. Жінці вісімдесят п’ять років, з усіх жителів своєї вулиці вона залишилася сама.

Марія, жителька села Курилівка

Дрони ці, снаряди, ракети… Словами не передати. Одна вийду на лавочку, там хоча і є ще бабусі, але мені погано йти, в мене очі болять. Курочки були і тих кинула, не закрила ніде нічого. Доручила там одній молодиці, щоб дивилася.

Щодня до транзитного центру в Харкові волонтери привозять не менше ста людей з Куп’янського напрямку. В евакуації задіяні чотири десятки автобусів. У центрі працюють представники міжнародних гуманітарних організацій, медики та психологи.

Катерина Макарова, представниця «Координаційного гуманітарного центру»

Багато їде літніх людей, маломобільних людей, людей з інвалідності та дітей. Медична допомога – одна з перших. Також є грошова допомога, продуктова допомога, бо люди приїжджають без всього. Та психологічна допомога, і багато запитів на допомогу щодо зруйнованого житла.

Щоб якомога швидше вивезти людей з-під російських обстрілів разом працюють волонтери, міжнародні організації, поліція та місцева влада.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

У нас зараз проходить евакуація обов’язкова всього цивільного населення з чотирьох громад – це Куп’янська, Кіндрашівська, Курилівська та Петропавлівська. Маємо вивезти першочергово з лівого берега всіх людей. За нашими планами, це близько чотирьох тисяч людей, загалом потребують евакуації близько 10 тисяч людей.

Для проживання евакуйованих людей нині зарезервовано сімсот місць. За необхідності кількість збільшать до десяти тисяч. Є можливість виїхати до інших регіонів України. Перевезення здійснюватимуть коштом «Укрзалізниці».





Агентство Телевидения Новости