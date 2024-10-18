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Три роки позбавлення волі отримав харків’янин за ухилення від призову на військову службу

Три роки позбавлення волі отримав харків’янин за ухилення від призову на військову службу

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 48-річного чоловіка в ухиленні від призову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харківʼянин, бувши визнаним у січні 2023 року придатним до проходження військової служби, після отримання бойової повістки у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився.

Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав частково і заявив, що не явився за повісткою, оскільки погано себе почував.

Обвинувальний вирок виніс Фрунзенський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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