Три роки позбавлення волі отримав харків’янин за ухилення від призову на військову службу

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 48-річного чоловіка в ухиленні від призову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харківʼянин, бувши визнаним у січні 2023 року придатним до проходження військової служби, після отримання бойової повістки у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився.

Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав частково і заявив, що не явився за повісткою, оскільки погано себе почував.

Обвинувальний вирок виніс Фрунзенський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости