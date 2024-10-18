У Харкові п’яний водій порушив ПДР та пропонував поліції хабаря

17 жовтня, близько 20-ї години, на вулиці Леонтовича патрульні зупинили авто Toyota за порушення ПДР.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд.

Своєю чергою, чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 100 євро за не проходження огляду на стан спʼяніння. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Водій все ж таки погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 0.62 проміле. З результатом огляду чоловік був згоден.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости