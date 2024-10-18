Харків’янин ухилявся від проходження програми для кривдників: йому «світить» два роки обмеження волі

Поліцейські повідомили про підозру харків’янину, який ухилявся від проходження програми для кривдників.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За систематичне вчинення домашнього насильства суд призначив чоловіку проходження комплексу заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки. Однак кривдник ухилявся від проходження програми. Тепер йому загрожує до двох років обмеження волі.

Протягом 2024 року 63-річний чоловік неодноразово вчиняв фізичне та психологічне насильство щодо своєї 59-річної дружини. У адресу жінки він висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, а інколи й застосовував фізичну силу.

Протягом року поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 1 реагували на заяви та повідомлення за фактами вчинення протиправних дій, складали щодо кривдника адміністративні протоколи, виносили термінові заборонні приписи. Судом тричі було накладено на чоловіка стягнення у вигляді штрафів.

Однак порушник продовжив вчиняти протиправні дії, у зв’язку з чим слідчим було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та повідомлено кривднику про підозру. Матеріали справи з обвинувальним актом були направлені до суду.

За вироком суду чоловіка направили на проходження програми для кривдників.

Порушник без поважних причин на проходження програм не з’явився, причини неявки не повідомив. За даним фактом 17 жовтня дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України та повідомили чоловіку про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк.

Агентство Телевидения Новости