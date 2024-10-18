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Сухий фонтан та озеро в саду ім. Шевченка чекають своєї черги підготовки до зими
Працівники СКП «Харківзеленбуд» продовжують готувати міські фонтани до зими.
Про це повідомляє міськрада.
Сьогодні в роботі комунальників був Олімпійський фонтан біля Палацу спорту. Фахівці спустили воду, почистили чашу, демонтували світильники, форсунки й електропомпи.
«Йдемо за графіком та встигаємо до холодів. Залишилося законсервувати тільки сухий фонтан та озеро в саду ім. Шевченка», – повідомили на підприємстві.