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Сухий фонтан та озеро в саду ім. Шевченка чекають своєї черги підготовки до зими

Сухий фонтан та озеро в саду ім. Шевченка чекають своєї черги підготовки до зими

Працівники СКП «Харківзеленбуд» продовжують готувати міські фонтани до зими.

Про це повідомляє міськрада.

Сьогодні в роботі комунальників був Олімпійський фонтан біля Палацу спорту. Фахівці спустили воду, почистили чашу, демонтували світильники, форсунки й електропомпи.

«Йдемо за графіком та встигаємо до холодів. Залишилося законсервувати тільки сухий фонтан та озеро в саду ім. Шевченка», – повідомили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

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