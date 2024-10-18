На Харківщині на завершальному етапі підготовка до опалювального сезону

Підготовка до опалювального сезону 2024/2025 у Харківській області проходить згідно плану.

Про це в ході брифінгу в Офіційному Медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації повідомив заступник начальника ХОВА Ігор Турченко.

«Попри виклики повномасштабної війни й щоденні ворожі обстріли на Харківщині триває підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2024/2025 років. Наразі процес підготовки – на завершальному етапі. Цей напрямок роботи перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. На сьогодні об’єкти теплового господарства регіону підготовлені на 99%; водопровідно-каналізаційного господарства – 100%; житловий фонд – 99,6%; об’єкти соціальної інфраструктури – 100%», – розповів Ігор Турченко.

У разі припинення централізованого енергозабезпечення через можливі ворожі обстріли підприємства критичної інфраструктури Харківщини забезпечені електрогенераторами у кількості 1144 одиниці, що складає 86,3% від загальної потреби. Крім цього, теплопостачальні підприємства області було посилено 39 когенераційними установками. Наразі 25 одиниць введено в експлуатацію, ще 13 – планується підключити до кінця року, 1 установку – на початку наступного, додав заступник начальника Харківської ОВА.

«У зв’язку з пошкодженнями енергетичного обладнання ТЕЦ та ТЕС, спричинених ворожими ударами, наразі проводяться роботи з тепло- та енергозабезпечення споживачів міста Харків, селища Слобожанське Чугуївського району, селищ Пісочин і Солоницівка та села Подвірки Харківського району. Для реалізації цих робіт із резервного фонду державного бюджету передбачено 2,5 мільярда гривень», – зазначив Ігор Турченко.

Агентство Телевидения Новости