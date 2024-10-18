Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:48
Просмотров: 85

В Україну повернули тіла 501 полеглого захисника

В Україну повернули тіла 501 полеглого захисника

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця.

Про це повідомляє Українська правда.

Зокрема, репатрійовано 382 тіла воїнів, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 – з Бахмутського, 45 – з Мар’їнського, шість – з Вугледарського, чотири – із Запорізького, а також сім тіл із Луганського напрямку. Також було повернуто 1 тіло з моргу на території рф.

Це стало можливим завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представників Збройних Сил України та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Тіла оборонців будуть перевезені до відповідних державних установ для ідентифікації правоохоронними органами та судово-медичними експертами. Після цього загиблих передадуть родинам для гідного поховання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 