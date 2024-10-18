У Харкові трамваї №8 і 27 тимчасово змінять маршрути: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, від вул. Молочної до вул. Кошкіна, а також на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, від пр. Героїв Харкова до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 19 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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