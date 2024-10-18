Рятувальники допомагають евакуюватися жителям Куп’янщини (фото)

У зв’язку із загостренням ситуації на Куп’янському напрямку, рішенням Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Обов’язкова евакуація мешканців Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами.

Співробітники ДСНС за допомогою спецавтомобілів супроводжують людей до проміжних евакопунктів, звідки їх транспортують до Харкова.

На території евакопункту працюють психологи ДСНС, які надають психологічну підтримку кожному, хто покинув власні домівки.

Агентство Телевидения Новости