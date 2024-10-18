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У ЗСУ назвали причину, через яку можуть знизити мобілізаційний вік

У ЗСУ назвали причину, через яку можуть знизити мобілізаційний вік

Питання про зниження мобілізаційного віку в Україні можуть розглянути через брак ресурсів для оборони.

Як повідомляє УНІАН, про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Еспресо.

«Якщо ми опинимося в ситуації, коли нам дійсно не буде звідки черпати додатковий ресурс для оборони нашої країни, то зниження мобілізаційного віку є цілком реальним сценарієм розвитку подій», – сказав він.

За його словами, у тому разі, якщо зниження мобілізаційного віку буде питанням порядку денного, «доведеться дуже різко мобілізовувати громадян», які під нього підпадають.

При цьому Тимочко назвав умову, за якої це питання не розглядатимуть:

«Якщо законодавство не буде давати лазівок, щоб уникнути мобілізації, а буде концентрувати й мотивувати громадян захищати свою країну, то питання зниження мобілізаційного віку, можливо, і не розглядатиметься».

Агентство Телевидения Новости

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