13 атак окупантів відбили ЗСУ на Харківщині, п’ять боєзіткнень ще тривають

Оперативна інформація станом на 16:00 18.10.2024 щодо російського вторгнення.

Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник за підтримки авіації здійснив один штурм позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки та Лозової. П’ять боєзіткнень ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Сім боєзіткнень завершилися, ще одне – триває.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку. Українські воїни успішно відбили обидва штурми своїх позицій.

На Торецькому напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Деліївка та Торецьк. По Іванопіллю окупанти двічі вдарили КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 38 разів у бік населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. Двадцять дві спроби окупантів просунутися вперед вже відбито.

Агентство Телевидения Новости