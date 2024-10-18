Очолив територіальний відділ в окупаційній адміністрації: чоловіка судитимуть заочно

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення Куп’янська збройними силами рф місцевий мешканець добровільно вирішив працювати на ворога. У червні 2022 року чоловік подав відповідну заяву на ім’я очільника окупаційної адміністрації та обійняв посаду «и. о. начальника Петропавловского территориального отдела ВГА».

Колаборант організовував роботу відділу, зокрема надавав вказівки підлеглим співробітникам, приймав документи у місцевих мешканців на отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки, а також брав участь у нарадах керівників псевдоадміністрації.

Свої обов’язки обвинувачений виконував до моменту деокупації. Наразі він переховується від українських правоохоронців, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости