Наші ракети занадто дорогі, нехай запускають дрони – Пентагон

Україні слід покладатися на власні безпілотники при нанесенні дальніх ударів углиб росії, оскільки західні ракети занадто дорогі.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін, пише УНІАН.

Він зазначив, що раніше Україна вже продемонструвала ефективність своїх безпілотників дальньої дії під час нанесення таких ударів, зокрема по стратегічних складах боєприпасів у росії.

«Вони здатні виробляти ці безпілотники в Україні, різко нарощувати їх виробництво. Ці безпілотники показали себе дуже ефективними й точними. Слід врахувати той факт, що вартість однієї високоточної керованої ракети в деяких випадках наближається до мільйона доларів залежно від типу. Вони можуть виробляти безпілотники у великих кількостях за малу вартість. Тож, подивившись на баланс і ефекти, які створюються на полі бою, я думаю, що це чудова можливість», – заявив Остін.

Глава Пентагону зазначив, що українці можуть розпоряджатися своїми безпілотниками, як вважатимуть за потрібне.

Агентство Телевидения Новости