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На Харківщині примусово буде евакуйовано 119 дітей з селища Борова

На Харківщині примусово буде евакуйовано 119 дітей з селища Борова

На Харківщині продовжується обов’язкова евакуація з Купʼянського та Борівського напрямків.

Про це повідомляє ХОВА.

Ситуацію з проведення евакуації в Харківській області обговорили під час брифінгу в офіційному медіахабі ОВА за участі представників Харківської обласної військової адміністрації, благодійних організацій та правоохоронних органів.

У зв’язку з загостренням безпекової ситуації було прийнято рішення посилити евакуаційні заходи в Кіндрашівській, Куп’янській, Курилівській та Петропавлівській громадах.

«Вчора були проведені евакуаційні заходи з чотирьох громад Купʼянщини. Загалом було евакуйовано 245 осіб, серед яких 29 дітей. Разом з тим, на території зазначених громад залишилося близько 10 000 осіб, які підлягають евакуації, – зазначив заступник директора Департаменту цивільного захисту ХОВА Олександр Іллєнко. 

З метою забезпечення безпеки дітей у зоні активних бойових дій триває примусова евакуація сімей з дітьми з Куп’янського району. З 269 дітей, які підлягали евакуації, вже вивезено 244. Залишається евакуювати до безпечних місць 25 дітей.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Борівському напрямку, під час засідання Ради оборони Харківської області було прийнято рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з батьками з селища Борова. Евакуації підлягає 119 дітей. 

«Всіх евакуйованих громадян доставляємо до транзитного центру в Харкові. У центрі надається необхідна гуманітарна, юридична, медична, психологічна допомога та консультації щодо подальших дій. Після перебування в центрі, евакуйовані можуть бути розміщені в місцях тимчасового проживання», – зазначив заступник голови правління БО «Координаційний гуманітарний центр» Богдан Яхно. 

Агентство Телевидения Новости

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