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На Харківщині ЗСУ звільнили Кругляківку

На Харківщині ЗСУ звільнили Кругляківку

Спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район.

Про це повідомляє Головне Управління Розвідки МО України.

Воїни підрозділу «Братство» у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.   Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили й продовжили витискати противника.

Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано, зазначили в Управлінні розвідки.

Агентство Телевидения Новости

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