Обстріли Харкова та Дергачів: правоохоронці показали наслідки

19 жовтня близько 23:50 війська рф здійснили атаку по Новобаварському району Харкова. За попередніми даними, удар по місту був завданий гібридним боєприпасом «Грім-Е1».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксоване влучання у відкриту місцевість. Пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі. Обійшлося без постраждалих.

20 жовтня орієнтовно о 5:05 ворог вдарив по місту Дергачі Харківського району. Пошкоджено багатоповерхівки, дах приватного будинку, а також адміністративну будівлю. Без загиблих та поранених.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости