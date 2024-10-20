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Селище Слобожанське на Харківщині залишилося без світла

Селище Слобожанське на Харківщині залишилося без світла

Жителі селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області залишилися без електропостачання через аварію електромереж на вхідній магістралі.

Про це повідомили в Слобожанській селищній раді.

За попереднім прогнозом енергетиків, неполадки на лінії усунуть сьогодні до 15:00 години.

«В селищі відкриті та готові прийняти жителів Пункти Незламності, які розташовані в Слобожанському селищному  Палаці культури та в дошкільному закладі №7», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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