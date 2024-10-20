Селище Слобожанське на Харківщині залишилося без світла

Жителі селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області залишилися без електропостачання через аварію електромереж на вхідній магістралі.

Про це повідомили в Слобожанській селищній раді.

За попереднім прогнозом енергетиків, неполадки на лінії усунуть сьогодні до 15:00 години.

«В селищі відкриті та готові прийняти жителів Пункти Незламності, які розташовані в Слобожанському селищному Палаці культури та в дошкільному закладі №7», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости