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Селище Слобожанське на Харківщині залишилося без світла
Жителі селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області залишилися без електропостачання через аварію електромереж на вхідній магістралі.
Про це повідомили в Слобожанській селищній раді.
За попереднім прогнозом енергетиків, неполадки на лінії усунуть сьогодні до 15:00 години.
«В селищі відкриті та готові прийняти жителів Пункти Незламності, які розташовані в Слобожанському селищному Палаці культури та в дошкільному закладі №7», – йдеться в повідомленні.