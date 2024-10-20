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На Харківському напрямку окупанти втратили 125 солдатів та 43 одиниці техніки

На Харківському напрямку окупанти втратили 125 солдатів та 43 одиниці техніки

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах Вовчанська та Стариці. Окупанти завдали двох авіаударів з використанням трьох КАБів. Завдали 33 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 125 солдатів, з них безповоротні – 33, санітарні – 92.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,5 автомобілів,1 одиницю спецтехніки,36 БпЛА.

Знищено 58 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости

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