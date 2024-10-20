На Харківському напрямку окупанти втратили 125 солдатів та 43 одиниці техніки
Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах Вовчанська та Стариці. Окупанти завдали двох авіаударів з використанням трьох КАБів. Завдали 33 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 125 солдатів, з них безповоротні – 33, санітарні – 92.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
1 танк,5 автомобілів,1 одиницю спецтехніки,36 БпЛА.
Знищено 58 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєкомплекту.