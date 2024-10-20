У «Дії» закрили бронювання від мобілізації

У застосунку «Дія» закрили бронювання працівників від мобілізації: до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.

Як раніше повідомляла Радіо Свобода із посиланням на Міноборони, до 15 листопада в Україні мають провести аудит «критичних» підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться «не критичним для держави», то бронювання переглянуть.

«Різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі», – сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Агентство Телевидения Новости