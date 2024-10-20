Машини, які розміновують Харківщину: в ДСНС показали очищення земель від мін

Піротехніки ДСНС щодня працюють над розмінуванням полів деокупованої Харківщини, використовуючи спеціальні машини механізованого розмінування PT-300 та DOK-ING MV-10.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ці машини дозволяють швидко і безпечно очищати великі площі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Завдяки потужним металевим валам і ланцюгам, вони руйнують міни на поверхні та під землею, зводячи ризик для життя людей до мінімуму.

«Сапери ДСНС застерігають громадян бути пильними під час господарювання в полях та на присадибних ділянках, у разі виявлення підозрілого предмета звертайтеся до фахівців ДСНС за номером 101», – йдеться в повідомленні.





Агентство Телевидения Новости