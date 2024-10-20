Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:46
Просмотров: 44

Машини, які розміновують Харківщину: в ДСНС показали очищення земель від мін

Машини, які розміновують Харківщину: в ДСНС показали очищення земель від мін

Піротехніки ДСНС щодня працюють над розмінуванням полів деокупованої Харківщини, використовуючи спеціальні машини механізованого розмінування PT-300 та DOK-ING MV-10.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ці машини дозволяють швидко і безпечно очищати великі площі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Завдяки потужним металевим валам і ланцюгам, вони руйнують міни на поверхні та під землею, зводячи ризик для життя людей до мінімуму.

«Сапери ДСНС застерігають громадян бути пильними під час господарювання в полях та на присадибних ділянках, у разі виявлення підозрілого предмета звертайтеся до фахівців ДСНС за номером 101», – йдеться в повідомленні.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 