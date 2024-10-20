Сотні вибитих вікон та пошкоджені дахи: у Дергачах ліквідовують наслідки авіаудару

Внаслідок російського авіаудару по Дергачах 20 жовтня пошкоджено три багатоповерхівки – вибито близько 400 вікон – і дахи шістьох приватних будинків.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Пошкоджень зазнали ветеринарна клініка та перукарня, розташовані на першому поверсі однієї з дев’ятиповерхівок, а також приміщення освітнього центру, автомийка та автівки мешканців. Обійшлося без постраждалих.

Сьогодні працівники Дергачівського гуманітарного центру разом з представниками гуманітарної організації «Проліска» та місцевими волонтерами-реконструкторами здійснюють видачу ремонтних комплектів, допомагають з попередньою консервацією пошкоджених домоволодінь. ГО «Координаційний гуманітарний центр» надала OSB-плити для закриття вибитих вікон.

Агентство Телевидения Новости