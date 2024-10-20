Поліцейські евакуювали 108 жителів Куп’янського району за день

За 19 жовтня правоохоронці Харківщини евакуювали 108 людей з Куп’янського району, обстріли якого окупанти не припиняють ані на день.

По це повідомили в ГУНП Харківської області.

З-під обстрілів правоохоронці вивезли 39 жителів селища Ківшарівка, 38 – з міста Куп’янськ, шість громадян з селища Куп’янськ-Вузловий, 10 – з села Курилівка, вісім – з села Подоли, п’ять – з села Московка, а також по одному жителю з населених пунктів Новоосинове та Моначинівка.

«Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції», – йдеться в повідомленні поліції.





Агентство Телевидения Новости