На Харківщині проводять перевірки щодо наявності інвалідностей у прокурорів

Наказом Генерального прокурора Андрія Костіна ініційовано проведення службового розслідування та збір інформації по всіх областях України щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів. Харківська область не стала виключенням.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

«У керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп. Усі вони отримують пенсію за вислугою років, що передбачено законом», – сказав Дмитро Чубенко.

За словами речника Харківської обласної прокуратури, на підрахунок точних цифр та встановлення підстав отримання інвалідностей потрібен ще деякий час, оскільки в органах прокуратури Харківського регіону працює 471 прокурор і збір такого масиву інформації повʼязаний із запитами до різних установ та перевірки наданої інформації.

«Вже на початку наступного тижня зібрані Харківською обласною прокуратурою дані будуть передані до Офісу Генерального прокурора, який надасть узагальнену інформацію по всіх регіонах України», – сказали в прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости