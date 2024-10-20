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У Харківській області внаслідок обстрілу загинув пенсіонер
20 жовтня близько 15:15 окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області. Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка.
Відповідні служби продовжують працювати на місці подій.