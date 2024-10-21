Кількість постраждалих у Харкові росла до 12: відео з місця

20 жовтня близько 22:00 росіяни здійснили запуск чотирьох авіаційних боєприпасів в напрямку Харкова: два з них вдарили по території області, влучання ще двох зафіксовані безпосередньо у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Харкові російські боєприпаси вдарили по Київському та Основ’янському районах.

Внаслідок обстрілу зазнали травм 12 людей. У постраждалих закриті черепно-мозкові травми, перелами, гостра реакція на стрес.

У прокуратурі показали момент ворожого удару по Київському району Харкова.

У Київському районі внаслідок удару було знищено приватний будинок, пошкоджено АЗС і ще декілька приватних житлових будинків поряд.

В Основ’янському районі також зафіксоване пряме влучання в житловий будинок: внаслідок удару будівля зруйнована. У розташованому поряд багатоповерховому житловому будинку вибиті десятки вікон, пошкоджено фасад.

За попередніми даними, ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з УМПК. Також зафіксовано ймовірне використання гібрида авіаційної плануючої бомби та ракети «Гром-Є1». Запуск було здійснено з декількох літаків з території Білгородської області з населеного пункту Тамаровка.

За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

На місці працюють прокурори, слідчі, триває розбір завалів.

Агентство Телевидения Новости