Момент авіаудару по Харкову: відео

У Харківській обласній прокуратурі показали відео моменту влучання російського снаряда в Основʼянському районі Харкова ввечері 20 жовтня.

За даними правоохоронців, вже 12 людям знадобилася меддопомога після ударів по Харкову ввечері неділі.

За даними поліції, ворог поцілив по трьох районах Харкова. Серед постраждалих четверо жінок віком від 22 до 53 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 37 років.

Через ворожі удари в частини міста немає електроенергії, пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

Агентство Телевидения Новости