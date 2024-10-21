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Окупанти атакували Харків: дев’ятеро постраждалих

Окупанти атакували Харків: дев’ятеро постраждалих

20 жовтня близько 22:00 окупанти завдали ударів по трьох районах Харкова. Дев’ятеро людей внаслідок обстрілів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської облісті.

Серед постраждалих – четверо жінок віком від 22 до 53 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 37 років.

Через ворожі удари в частини міста немає електроенергії, пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС,  приватні домоволодіння та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

За порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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