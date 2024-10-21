На Харківському напрямку окупанти втратили 121 солдата за добу

Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. Окупанти завдали трьох авіаударів з використанням чотирьох КАБів та 16 НАР. Завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 389 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 121 істоту, з них безповоротні – 43, санітарні – 78.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,3 артилерійські системи,11 автомобілів,2 одиниці спецтехніки,44 БпЛА.

Знищено 83 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости