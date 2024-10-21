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На Харківщині на два тижні перекриють ділянку на трасі державного значення

На Харківщині на два тижні перекриють ділянку на трасі державного значення

На Харківщині з 22 жовтня на два тижні перекриють рух на ділянці траси М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу села Граково Чугуївського району. Причина – ремонтні роботи на шляхопроводі.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Рух трасою здійснюватиметься відповідно до погодженої з поліцією схемою об’їзду. Орієнтовний термін закриття руху – два тижні.

Ремонтні роботи на даній ділянці проводяться з метою відновлення нормального руху після відбудови пошкодженого під час повномасштабного вторгнення шляхопроводу та для сполучення існуючої дороги з її реконструйованою частиною.

Агентство Телевидения Новости

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