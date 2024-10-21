Електропостачання після нічного обстрілу Харкова відновлено

За добу ворог застосував проти жителів Харківщини шість керованих авіабомб та три FPV-дрони.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час чергового обстрілу Харкова 20 жовтня дві керовані авіабомби влучили в Основ’янському та Київському районах міста. В Основ’янському району 12 людей зазнали поранень.

«Троє людей у стані середньої тяжкості, інші – легкі. По Основ’янському району одна людина зазнала поранень», – розповів начальник ОВА.

Десятки житлових будинків залишилися без вікон, є зруйновані нежитлові приміщення, більше 20 автівок пошкоджено. Сталося аварійне відключення електропостачання.

«Наразі електропостачання по Харкову відновлено повністю. Волонтерські організації проводять оперативний ремонт, триває ліквідація наслідків цієї ворожої атаки», – йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, з технічної точки зору Харківська область на 100% готова до опалювального сезону.

«Однак чергова атака показала, що у нас було аварійне відключення електроенергії, тому звичайно це все ускладнює, скажемо так, проведення опалювального сезону. Наразі працюємо і на децентралізацію системи опалення, і ця робота буде продовжуватися постійно, вже на 20% всі об’єкті об’єкти у нас повністю автономні і можуть незалежно, від наявності електропостачання продовжувати працювати, забезпечувати опалення», заявив Синєгубов.

Як розповів начальник ОВА, в області та Харкові в наявності 913 «Пунктів незламності», з них понад 100 вже відкриті, інші відкриватимуть за потреби – «якщо станеться якась надзвичайна подія чи ситуація».

Триває евакуація з громад Купʼянського та Борівського напрямків. Сьогодні планується вивезти у безпечні місця близько 100 місцевих жителів.

Агентство Телевидения Новости