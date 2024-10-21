У Харкові призначили заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста

Депутати Харківської міської ради затвердили Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії міськради. За це призначення проголосували 64 депутати.

Раніше Ігор Резнік був заступником міського голови – директором Департаменту контролю. Затвердженим рішенням тепер зазначену посаду обійматиме Віталій Панов.

Агентство Телевидения Новости