У Харкові вночі п’яний водій скоїв ДТП: рівень алкоголю в крові в 17 разів перевищував норму

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція в Харківській області.

Сьогодні уночі, близько 1-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці 23-го Серпня. Поліцейські встановили, що чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на шлагбаум та бордюр.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 3.47 проміле, що в понад 17 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости