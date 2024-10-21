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З 95 воїнів, які були повернуті до України, четверо проживають у Харківській області
За уточненою інформацією, у результаті 58-го обміну з полону звільнені четверо українських захисників, які проживають у Харківській області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Мова йде про одного харків’янина та трьох жителів Чугуївського району, а саме Вовчанська, Старого Салтова і села Лісне.
Нагадаємо, 18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими. З російського полону вдалося звільнити ще 95 українських захисників