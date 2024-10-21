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Харків отримає 10 млн євро від ЄБРР: куди підуть кошти

Харків отримає 10 млн євро від ЄБРР: куди підуть кошти

Депутати Харківської міської ради сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії ухвалили рішення про умови залучення інвестиційного гранта в розмірі 10 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як повідомили в Департаменті розвитку муніципального менеджменту, ухвалене рішення дозволить частково компенсувати комунальним підприємствам Харкова тимчасові втрати доходу через збройну агресію рф і забезпечити безперебійне надання послуг населенню.

Фінансову підтримку отримають КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Салтівське трамвайне депо» і КП «Харківські теплові мережі».

Крім того, було затверджене рішення про здійснення місцевого запозичення у розмірі 25 млн євро до бюджету Харківської міської територіальної громади у 2024 році.

Так, комунальні підприємства отримають фінансову підтримку для забезпечення їх функціонування, а КП «Тролейбусне депо №2» – допомогу на погашення кредиту, наданого раніше ЄБРР.

Агентство Телевидения Новости

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