Завтра у Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського, в напрямку вул. Москалівської, та на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, буде припинений з 9:30 до 16:00 22-23 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії та контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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