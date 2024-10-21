Залужний написав книгу про своє життя – «Моя війна»

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний написав книгу «Моя війна» — першу в трилогії.

Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела з оточення Залужного.

У мемуарах йдеться про події від дитинства ексголовкома до 24 лютого 2022. Однак кілька розділів присвячені вже повномасштабній війні рф проти України. Книга «Моя війна» стала першою в трилогії — дві наступні матимуть назви «Наша війна» і «Їхня війна». Перша книга повністю закінчена і скоро зʼявиться у книгарнях. Зараз Валерій Залужний працює над другою — «Нашою війною».

На запитання «Бабеля», чи не є книга стартом політичної карʼєри колишнього головкома, джерела з його оточення сказали, що в політику Залужний не збирається. І попри пропозиції приєднатися до політичних проєктів чи започаткувати власний, в осяжному майбутньому він планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії.

Агентство Телевидения Новости