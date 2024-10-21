У Харкові тролейбус №25 на три дні змінить свій маршрут

Рух тролейбусів на вул. Каденюка, на ділянці від пр. Петра Григоренка до бул. Богдана Хмельницького в напрямку бул. Богдана Хмельницького, буде припинений з 22 жовтня по 24 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням аварійних робіт КП «Харківводоканал».

У цей період тролейбус №25 курсуватиме так: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».

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