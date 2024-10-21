Сегодня 18:49
Просмотров: 70
У Харкові тролейбус №25 на три дні змінить свій маршрут
Рух тролейбусів на вул. Каденюка, на ділянці від пр. Петра Григоренка до бул. Богдана Хмельницького в напрямку бул. Богдана Хмельницького, буде припинений з 22 жовтня по 24 жовтня.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням аварійних робіт КП «Харківводоканал».
У цей період тролейбус №25 курсуватиме так: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».