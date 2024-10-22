У Харкові під час застілля чоловік порізав товариша: зловмисника затримано

Поліцейські затримали чоловіка, який наніс ножове поранення знайомому.

Під час застілля товариші посварилися. Зловмисник схопив кухонний ніж та кілька разів вдарив потерпілого. Поранений зателефонував своїй матері, яка викликала швидку медичну допомогу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

21 жовтня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили чоловіка з колото-різаними пораненнями.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 56-річний постраждалий отримав від свого 60-річного знайомого під час вживання алкогольних напоїв.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости