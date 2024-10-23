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У Харкові на вулиці Каденюка тимчасово заборонений рух транспорту

У Харкові на вулиці Каденюка тимчасово заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Каденюка, біля будинку №9/23, заборонений до 17:00 24 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних заходів. Об’їхати закриту ділянку можна вільною від робіт смугою.

Також у цей період припинений рух тролейбусів на вул. Каденюка, на ділянці від пр. Петра Григоренка до бул. Богдана Хмельницького. На час проведення ремонтних робіт вони курсуватимуть так:

№25: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».

Агентство Телевидения Новости

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