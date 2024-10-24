Під Харковом затримали чоловіка, якого підозрюють в зґвалтуванні

У місті Пісочин Харківського району чоловік, який вже має судимості за низку злочинів, у тому числі за кримінальне правопорушення проти статевої свободи, через сайт знайомств почав спілкуватись з 34-річною жінкою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік запросив нову знайому на побачення та попередив, що зустріне її біля роботи у Пісочині. Фігурант запропонував жінці пройтись до річки. Ді

«Дійшовши туди, він схопив жертву та потягнув до посадки, де зґвалтував. Потерпіла кликала на допомогу, проте чоловік долонею прикрив їй рот та наказав не сміти кричати і виконувати всі його вказівки», – розповіли в прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру неодноразово судимому 26-річному чоловіку за фактом зґвалтування, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 152 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Агентство Телевидения Новости